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«Пари НН» — «Краснодар»: ставка Эльвина Керимова на игру РПЛ 20 июля

«Пари НН» — «Краснодар»: ставка Эльвина Керимова на игру РПЛ 20 июля
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Пари НН» – «Краснодар», 1-й тур РПЛ. «Краснодар» уже первый официальный матч провёл — Суперкубок с ЦСКА. Проиграл «Краснодар», но при этом по игре смотрелся чуть интереснее, чуть больше моментов было у него, игра была не самой зрелищной, но «Краснодар» свои моменты просто не использовал, был за это наказан.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 40'    

И вот «Краснодар» в статусе чемпиона проводит первый матч нового сезона уже в Премьер-Лиге. «Краснодар» усилил несколько позиций, он пока не терял лидеров, и, в общем, я думаю, что заходит в новый сезон как, естественно, один из претендентов на чемпионство.

«Пари НН» чудом остался в Премьер-Лиге, и вылетел, и остался, в общем. Всё происходило необычным образом в межсезонье для нижегородской команды, удалось остаться «Пари НН» каким-то немыслимым образом. И клуб поменял тренера, ушёл Гончаренко, пришёл Шпилевский, который здорово поработал на Кипре с «Арисом». И вообще, говорят, что это очень интересный тренер, смелый тренер с любопытными идеями.

И мне почему-то кажется, что он сыграет смело дома против «Краснодара», постарается, может быть, всех впечатлить, удивить. И я жду, честно говоря, игры с голами. Поэтому возьму «обе забьют» за 1.83. Потому что «Краснодар» забьёт, мне кажется, немного, но и «Пари НН» дома, мне кажется, может сыграть агрессивно», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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