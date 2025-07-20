«Зенит» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов».

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 за 2.16.

«Сезон обещает быть максимально интригующим и насыщенным, впрочем, как всегда.

О том, как изменились команды, я думаю, рассказывать бессмысленно. У «Зенита» есть свои новички – Жерсон и Вега, у «Ростова» свои новички, в частности Сулейманов, но и достаточно потерь, которые являются серьёзным, болезненным ударом.

Конечно, «Зенит» сильнее, то, что команда демонстрировала в подготовительный период в товарищеских матчах, – это были яркие матчи. «Зенит» показывает такое разнообразие вариантов, что кажется, будто у «Ростова» шансов в этой встрече немного. Напомню, что в последней на «Газпром Арене» ещё при Карпине у «Ростова» никаких вариантов не было, 5:0 тогда выиграл «Зенит».

Я думаю, что «Ростов» прекрасно понимает, что свои очки он должен брать в следующих матчах. Думаю, что «Зенит» выиграет. Я выберу вариант на индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».