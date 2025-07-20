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«Зенит» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Санкт-Петербурге
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов».

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 за 2.16.

«Сезон обещает быть максимально интригующим и насыщенным, впрочем, как всегда.

О том, как изменились команды, я думаю, рассказывать бессмысленно. У «Зенита» есть свои новички – Жерсон и Вега, у «Ростова» свои новички, в частности Сулейманов, но и достаточно потерь, которые являются серьёзным, болезненным ударом.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Конечно, «Зенит» сильнее, то, что команда демонстрировала в подготовительный период в товарищеских матчах, – это были яркие матчи. «Зенит» показывает такое разнообразие вариантов, что кажется, будто у «Ростова» шансов в этой встрече немного. Напомню, что в последней на «Газпром Арене» ещё при Карпине у «Ростова» никаких вариантов не было, 5:0 тогда выиграл «Зенит».

Я думаю, что «Ростов» прекрасно понимает, что свои очки он должен брать в следующих матчах. Думаю, что «Зенит» выиграет. Я выберу вариант на индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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