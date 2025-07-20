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«Зенит» — «Ростов»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата России

«Зенит» — «Ростов»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата России
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.80.

«В 1-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет против «Ростова». И, на мой взгляд, «Зенит» — явный фаворит в этом матче. Команда играет одним составом уже несколько товарищеских матчей и выглядит довольно ярко. Но мы помним, что «Зенит» всегда хорошо начинает сезон. Тем более что после того, как команда не стала чемпионом, ей нужно перед болельщиками и руководством оправдываться и мощно играть. У «Зенита» это получится, и стоит учитывать, что у «Ростова» большие изменения в составе, команду покинули лидеры.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

Полагаю, что дома «Зенит» с первых секунд начнет мощно и не оставит никаких шансов «Ростову». Мой прогноз на игру — победа «Зенита» с форой (-1.5)», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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