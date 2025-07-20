«Зенит» — «Ростов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) в первом тайме за 2.65.

«Зенит» – «Ростов», 1-й тур РПЛ. «Зенит» – безоговорочный фаворит. Он ставит максимальную задачу на сезон, ну в общем, как всегда. «Зенит» покупает очень сильных, дорогих футболистов (Жерсон из «Фламенго» за € 25 млн, Роман Вега из «Аргентинос Хуниорс», почти за € 8 млн.). «Зенит» не знает проблем ни в чём.

И в 1-м туре клуб играет против «Ростова», из которого уходит не только тренер, но и футболисты. За Глебовым, ушедшим зимой, клуб покинули Осипенко и Комличенко. Задача на сезон у «Ростова», скорее всего, не вылететь. Поэтому в Питере им ловить нечего», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».