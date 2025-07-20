«Зенит» — «Ростов»: ставка Александра Мостового на встречу РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Зенит» — «Ростов».

Ставка: победа «Зенита» 3:1 за 10.00.

«Зенит» сыграет с «Ростовом» на старте российского чемпионата 20 июля. Откровенно не повезло с соперником южному клубу. Питерцы будут заряжены сейчас, должны они тут набирать три очка.

В прошлом сезоне прервалась «гегемония» «Зенита». «Краснодар» на финише опередил его в таблице РПЛ, разрыв был минимальным. Но в этом подопечные Семака могут винить только сами себя, после зимней паузы они пару раз потеряли очки, за что и поплатились. Помимо этого, еще и в Суперфинал Кубка России «сине-бело-голубые» не прошли, их остановил ЦСКА (2:0 и 0:3).

Да, было понятно, что у «Зенита» будут проблемы еще зимой, когда у него начал частично меняться состав. В спешке питерцы покупали новых игроков. Да и новые трансферы не всегда работали, тот же Соболев так и не заиграл. Сейчас руководство питерцев тоже продолжает совершать сделки на вход — уже пришли иностранцы Вега и Жерсон, суммарно за более чем 30 миллионов евро. Так и непонятна пока ситуация с Венделом, который, вроде как, все-таки не уходит из клуба. Больших продаж у «Зенита» не было.

Ну а «Ростов» провел достаточно неоднозначный прошлый сезон. Если смотреть на результаты, то успехи у него были. В РПЛ ростовчане не то, что за выживание не боролись, они финишировали в середине турнира, на восьмом месте, могли и седьмой «Рубин» в последних турах опередить. Помимо этого, еще и за Кубок России команда боролась. В Пути регионов она прошла «Локомотив» и «Спартак», но в Суперфинале не справилась в ЦСКА (0:1).

Однако, с другой стороны, у «Ростова» наметились очевидные проблемы, в том числе с финансами. Еще зимой ушел Глебов, за ним — Валерий Карпин покинул тренерский пост. Сейчас клуб продолжает продавать игроков, ушли Комличенко и Осипенко, у некоторых футболистов закончились аренды и контракты. Так что амбиций у южного коллектива в РПЛ не так уж много.

В предсезонке «Зенит» провел больше матчей, в большинстве победил. В том числе, с несколькими иностранными коллективами играли питерцы — 3:0 с «Црвеной Звезда», 5:2 со «Сьоном», 7:1 с «Войводиной». Единственная неудача случилась с «Балтикой» (1:2). «Ростов» же провел только три спарринга, зато все с участниками РПЛ прошлого сезона — 2:4 с «Краснодаром», 0:2 с «Факелом» и 2:1 с «Динамо» Махачкала.

Так что, как по мне, тут без интриги матч. «Зенит» обидно проиграл в РПЛ, и в Кубке России в прошлом сезоне. Явно он там рассчитывал на успехи. «Ростов» же, хотя и выглядел отрезками не так плохо, но все равно сейчас явно будет выступать хуже. Не думаю, что удастся ростовчанам в первом туре даже один балл набрать», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».