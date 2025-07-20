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«Ахмат» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Грозном

«Ахмат» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Грозном
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Рубин» в 1-м туре РПЛ сезона—2025/2026.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.96.

«Одна из самых любопытных игр тура, на мой взгляд, пройдёт в Грозном. «Ахмат» будет принимать казанский «Рубин». «Рубин», как вы знаете, сохранил своих лидеров, сохранил Даку, приобрёл гондурасского защитника Мальдонадо. И все ведущие игроки «Рубина» в строю, за исключением Вады. По нему пока ещё вопрос остаётся открытым.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» серьёзно изменился. У «Ахмата» новый тренер — Александр Сторожук, который поработал с «Краснодаром» недолго, поработал два сезона с Тулой. И что можно сказать про характер работы Александра Сторожука: его команды очень мало пропускают. И Тула была одной из самых малопропускающих команд, очень часто играла «низовые» встречи. И я думаю, что от оборонки, от дисциплины, разумеется, будет плясать нынешний «Ахмат», хотя есть очень хорошая группа атаки. Лечи пока в «Ахмате» остаётся, есть Самородов, взяли Мансилью, Касинтуру, Гаджиева, вернули Конате. В общем, по приобретениям у «Ахмата» всё отлично. Я думаю, что «Ахмат» точно не должен бороться за выживание.

Но в первом туре против очень организованного «Рубина» «Ахмату» будет непросто, как, впрочем, и самим казанцам. Я думаю, что для обоих тренеров чрезвычайно важно начать с набора очков. Можно рассмотреть вариант лобовой ничьей за коэффициент выше «тройки». Но я, пожалуй, остановлюсь на варианте «тотал меньше 2.5» за 1.96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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