«Ахмат» — «Рубин»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 1-го тура РПЛ 20 июля

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Рубин».

Ставка: победа «Ахмата» и тотал меньше 3.5 за 3.00.

«Ахмат» начинает чемпионат России-2025/2026 домашним матчем с «Рубином». В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. Возможно, такой расклад может быть и в этом году.

В этом матче точно выиграют хозяева. Первое: играют дома. Второе: неплохое усиление в лице двух игроков из «Махачкалы» и двух из «Оренбурга». Поэтому победу «Ахмата» и тотал меньше 3.5 за коэффициент 3.00 считаю очень даже реальным вариантом.

Много забитых голов я не жду. Есть такое предположение, что всё решит один забитый мяч. Но я не хочу сильно рисковать, поэтому и выбираю тотал меньше 3.5 и победу хозяев. Кто знает, может, «Рубин» и забьёт один, во что верится с трудом. А в победе «Ахмата» я уверен», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».