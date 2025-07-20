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«Ахмат» — «Рубин»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 1-го тура РПЛ 20 июля

«Ахмат» — «Рубин»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 1-го тура РПЛ 20 июля
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Рубин».

Ставка: победа «Ахмата» и тотал меньше 3.5 за 3.00.

«Ахмат» начинает чемпионат России-2025/2026 домашним матчем с «Рубином». В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. Возможно, такой расклад может быть и в этом году.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этом матче точно выиграют хозяева. Первое: играют дома. Второе: неплохое усиление в лице двух игроков из «Махачкалы» и двух из «Оренбурга». Поэтому победу «Ахмата» и тотал меньше 3.5 за коэффициент 3.00 считаю очень даже реальным вариантом.

Много забитых голов я не жду. Есть такое предположение, что всё решит один забитый мяч. Но я не хочу сильно рисковать, поэтому и выбираю тотал меньше 3.5 и победу хозяев. Кто знает, может, «Рубин» и забьёт один, во что верится с трудом. А в победе «Ахмата» я уверен», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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