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«Родина» — «Черноморец»: назван фаворит матча Первой лиги

«Родина» — «Черноморец»: назван фаворит матча Первой лиги
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Вместе с Российской Премьер-Лигой сезон стартовал и во втором по значимости футбольном дивизионе страны — Первой лиге. В понедельник, 21 июля, на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве состоится матч 1-го тура «Родина» — «Черноморец». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Родины» предлагается с коэффициентом 2.03, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Черноморца» оценивается в 3.70, а на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (6.50).

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