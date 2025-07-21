«Родина» — «Черноморец»: прогноз на матч 21 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Первой лиги «Родина» — «Черноморец».

Ставка: обе забьют за 1.94.

Предстоящий сезон станет для Зорана Зельковича первым полным на посту главного тренера московского клуба. В конце предыдущего он заявил, что цель — выйти в Российскую Премьер-Лигу. Это амбициозные слова. Впрочем, посмотрите на результаты подготовительных матчей.

«Родина» разгромила «Спартак» Суботица со счётом 5:1 и даже победила «Партизан» (2:1). Также было поражение от московского «Спартака» (1:2) и нулевая ничья с «Торпедо». В составе есть несколько легионеров и футболистов с опытом игры в чемпионате России. Иными словами — это серьёзный конкурент. По крайней мере, для стартового матча сезона.

С другой стороны, «Черноморец» вообще должен был играть в стыковых матчах РПЛ, поскольку занял третье место в турнирной таблице в прошлом сезоне. Отстал от топ-2, кстати, всего на одно очко. Не позволили побороться за место в элите из-за стадиона. Просто не выдали лицензию.

В прошлом сезоне он достаточно много забивал для ФНЛ, а потому тоже является опасным соперником. Что это значит для «Родины»? Как минимум то, что рассчитывать на лёгкую победу не стоит. Несмотря на традиционно скудные на голы матчи в лиге, прогнозируем мячи в обе стороны.