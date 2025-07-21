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«Оренбург» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Оренбург» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА в 1-м туре РПЛ сезона-2025/2026.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Закроет 1-й тур РПЛ матч в понедельник: «Оренбург», неожиданно вернувшийся после 54 дней в Премьер-Лигу, с подбором игроков и набором состава под Первую лигу на своём искусственном поле сыграет против ЦСКА, против победителя Кубка России и обладателя Суперкубка.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА с новым тренером Фабио Челестини. Мы помним, в прошлом сезоне при Николиче очень непростой матч по весне был у ЦСКА в Оренбурге. Первый тайм целиком остался за хозяевами, но они своё не реализовали. Во втором тайме ЦСКА чуть-чуть добавил и забил два мяча, один в контратаке в самой концовке, и увёз победу 2:0. Но та победа была очень и очень непростой.

Непростой матч будет и сейчас для армейцев. Да, есть супернадёжная оборона, но там искусственное поле, скорее всего, Акинфеев не сыграет, выйдет Тороп, не сыграет точно Дивеев, появится, возможно, Абдулкадыров или Матвей Лукин. Какие-то изменения будут, разумеется, в группе атаки.

У «Оренбурга» неплохие шансы наказать ЦСКА и реализовать то, что не удалось реализовать в весеннем матче, хотя у него сильно поменялась атакующая линия. Но и ЦСКА тоже свой гол должен забить. Поэтому в Оренбурге в понедельник вечером должно быть интересно и результативно», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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