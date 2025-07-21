«Оренбург» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура РПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют — нет за 2.03.

«Оренбург» принимает ЦСКА на искусственном газоне. Команда абсолютно пересобрана – из чего состоит сейчас «Оренбург», понять крайне сложно. В этом смысле рассуждать о том, что у команды есть шансы в игре против одной из самых ярких команд весеннего отрезка, крайне сложно.

Мне представляется, что ЦСКА не испытает особых проблем. Думаю, что гости здесь своё возьмут с запасом, поэтому обе забьют – нет. Это мой выбор. Полагаю, что ЦСКА выиграет всухую, так как у «Оренбурга» сейчас очень много проблем. Слишком мало времени прошло с тех пор, как «Оренбург» утвердили в РПЛ», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».