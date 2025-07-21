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«Оренбург» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура РПЛ

«Оренбург» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура РПЛ
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют — нет за 2.03.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оренбург» принимает ЦСКА на искусственном газоне. Команда абсолютно пересобрана – из чего состоит сейчас «Оренбург», понять крайне сложно. В этом смысле рассуждать о том, что у команды есть шансы в игре против одной из самых ярких команд весеннего отрезка, крайне сложно.

Мне представляется, что ЦСКА не испытает особых проблем. Думаю, что гости здесь своё возьмут с запасом, поэтому обе забьют – нет. Это мой выбор. Полагаю, что ЦСКА выиграет всухую, так как у «Оренбурга» сейчас очень много проблем. Слишком мало времени прошло с тех пор, как «Оренбург» утвердили в РПЛ», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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