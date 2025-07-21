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«Оренбург» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на игру 1-го тура чемпионата России

«Оренбург» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на игру 1-го тура чемпионата России
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.60.

«В чемпионате России неожиданно сыграет «Оренбург», заменив «Торпедо», которое понизили в классе. Проблема в том, что «Оренбург» к этому, кажется, не был готов. Команда собиралась под Первую лигу. Клуб продал практически всех своих лидеров.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА уже сейчас находится в хорошей форме, выиграл Суперкубок. Во встрече с армейцами «Оренбургу» будет очень сложно. И я думаю, что «Оренбург» выберет тактику от обороны, а ЦСКА будет её вскрывать. Поэтому в победе армейцев я не сомневаюсь. Вполне допускаю, что они победят разгромно. Предлагаю два прогноза, которые, на мой взгляд, просто железобетонные. Первый прогноз — это чистая победа ЦСКА. И второй мой прогноз — «Оренбург» не забьёт», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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