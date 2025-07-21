«Оренбург» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на встречу 1-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА 2:1 за 7.40.

«В 1-м туре РПЛ «Оренбург» и ЦСКА встретятся друг с другом. Тут, по-моему, интриги особо нет. Слабо верю, что оренбуржцы даже одно очко сумеют набрать. Впрочем, и в лёгкую разгромную победу армейцев тоже не верю. Счёт будет близким, я считаю.

ЦСКА неделю назад выиграл Суперкубок России, сделал это уверенно. Да, «Краснодар», конечно, в свойственной ему манере давил, имел моменты. Но в обороне команда Челестини отлично отыграла, во втором тайме держалась особенно сильно. Дивеев забил единственный гол, и в целом он хороший матч провёл.

И я думаю, после Суперкубка можно быть уверенным, что ЦСКА будет снова бороться за высокие места в РПЛ. Да, летом пришёл никому особо не известный тренер, но зато бывший игрок. И с Челестини смогли армейцы составить конкуренцию действующему чемпиону России. Состав остался сильным, да, ушёл Пьянич, но и без него много опытных футболистов ещё есть, плюс более молодые. Трансферы на вход ещё, я думаю, тоже будут.

С «Оренбургом» же не совсем честная ситуация получилась. Должен был он вылетать из РПЛ, так как в прошлом сезоне финишировал даже не в зоне стыковых матчей. Так что прямой вылет был обеспечен оренбуржцам. Да, «Торпедо» освободило одно из мест в Премьер-Лиге, но, как по мне, были и другие претенденты на него, в чём-то даже более заслуженные — тот же «Урал».

И вот команда Слишковича снова будет играть в РПЛ. В прошлом сезоне она плохо смотрелась, мало очков набирала, отрезками претендовала и на последнее место в лиге. Сейчас ещё и состав сильно изменился, сложно про коллектив что-то однозначное говорить, летом матчей мы его, по сути, просто не видели пока.

Так что тут всё ясно. Но я думаю, ЦСКА, если и выиграет, то не с таким уж крупным счётом. Победа команде Челестини обеспечена, и она не станет тратить слишком много сил. Да и «Оренбург» просто непредсказуем сейчас», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».