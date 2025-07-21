«Оренбург» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на игру чемпионата России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА.

Ставка: сухая победа ЦСКА за 2.60.

«На высокой волне триумфа в Суперкубке ЦСКА продолжает новый сезон выездом в Оренбург. Если победу над «Краснодаром» в матче за трофей армейцам принёс всего один гол их забивного защитника Дивеева, то до этого в двух товарищеских встречах с клубами из Сербии москвичи были более результативны: (ЦСКА — «Партизан» 3:1) и (ЦСКА — ОФК 4:2). Дивеев забил и здесь. Отличились также молодые Глебов (дважды) и Кисляк. Как и положено, голами еще отметились Обляков с Мусаевым.

Команда показала неплохую игру, особенно если учесть то, что при совсем недавнем и весьма неожиданном появлении Челестини у руля издержки тактических и кадровых поисков неизбежны. Новая тактика при новом тренере не должна означать отказа от удачных находок предыдущего: это было бы глупо. Так, специалисты отметили явно унаследованную высокую дисциплину игры в том же матче за Суперкубок. А состав, даже с учётом возможного ухода кого-то из игроков, позволяет думать о решении серьёзных задач, отталкиваясь от бронзы прошлого сезона.

«Оренбург», естественно, вёл себя как клуб, опустившийся в более низкий дивизион. Команда рассталась с несколькими лидерами, сократилось число легионеров, а пополнение (вполне логично) было не таким качественным, как этого требует участие в чемпионате РПЛ. В экстренном изменении курса и необходимости срочной адаптации нет ничего хорошего. Какие-то позитивные вещи, на мой взгляд, могут произойти, но не быстро, а со временем и, уж точно, не к первому матчу. Тем более, против столь мощного оппонента.

Гости могут сыграть без старающегося избегать искусственного газона вратаря Акинфеева. Но на позиции голкипера надёжен дублёр Тороп, а едва ли не лучшая в РПЛ защита армейцев уже знает, как компенсировать отсутствие своего лидера. Она может надёжно сработать против соперника и с более сильной атакой, чем та, которой сейчас располагает «Оренбург».

Опасность недооценки соперника — фактор, который надо учитывать всегда, но опыт наблюдений подсказывает, что чаще всего это не касается первого матча чемпионата, на который любая команда выходит с особым настроем», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».