«Оренбург» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на матч 1-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) мяч за 1.92.

«ЦСКА начнёт новый сезон в Российской Премьер-Лиге матчем с «Оренбургом». Армейцы сразу два трофея выиграли за последние месяцы. Хотя в общем-то и без этих достижений в данной паре команда Челестини была бы фаворитом.

ЦСКА неделю назад участвовал в матче за Суперкубок России. Встречались они с «Краснодаром», действующим чемпионом РПЛ. Армейцы же получили право участвовать в этой игре после Кубка России, который они заслуженно выиграли, в финале Пути РПЛ одолели сложнейшего соперника — «Зенит». В Суперфинале с «Ростовом» было проще.

И вот прошла пара месяцев, и ЦСКА снова выиграл трофей. Обыграл он «Краснодар» со счётом 1:0, сделал это грамотно и уверенно, сдерживая оппонента. Да, «быки» много давили и созидали, но подопечные Челестини отлично в обороне отыграли — Дивеев и Виллиан Роша стали лучшими игроками встречи, Акинфеев снова отлично провёл матч, не пропустил. Так что было видно, что в целом настрой ЦСКА на уверенную доминирующую игру при новом тренере не изменился.

А вот у «Оренбурга» явно будет много изменений в сравнении с прошлым сезоном. Тогда клуб показал один из худших результатов в лиге, финишировал предпоследним. Должны были оренбуржцы опуститься в Первую лигу, но тут «Торпедо» получило отстранение от участия в главном дивизионе страны. РФС решил дать именно команде Слишковича шанс вернуться в РПЛ. Да, другие клубы были ущемлены — «Факел», «Урал». Но уже ничего не поделаешь.

И, конечно, после такого сезона «Оренбургу» нужны были изменения. До середины июля он ещё и был уверен, что будет участвовать в Первой лиге, где деньги совсем другие. В итоге состав сильно поменялся у коллектива, многие футболисты ушли свободными агентами, другие — пришли.

Так что тут очевидна разница в уровне между оппонентами. У меня не возникло ощущения после Суперкубка, что ЦСКА сейчас уже не тот, что во второй половине прошлого сезона. С «Краснодаром» он уверенно смотрелся. Сейчас оппонент намного проще.

Поэтому я тут ставлю на победу ЦСКА с форой (-1) мяч за 1.92», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».