«Оренбург» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.90.

«Оренбург» начинает сезон-2025/2026 дома с ЦСКА. Команда, которой руководил Владимир Слишкович (его статистика: 19 матчей в РПЛ, 13 поражений, три ничейных результата и три победы), заняла в сезоне-2024/2025 предпоследнее место и покинула РПЛ, но не по спортивным причинам всё же сохранила место в Премьер-Лиге, и тренер остался работать дальше.

А у армейцев – новый «рулевой», Фабио Челестини, который играл в чемпионатах Франции, Испании, Швейцарии, и в качестве главного тренера стал чемпионом и обладателем кубка Швейцарии, и в первом же матче в России тоже завоевал титул вместе с командой!

И вы понимаете, к чему я клоню. Конечно же, я прогнозирую победу армейцев. Да, матч на выезде. Да, футбольное поле с искусственным покрытием. Да, практически весь стадион будет поддерживать хозяев. Но армейцы выше классом во всём, и на поле, и на скамейке (об этом написано выше). И еще ФК «Оренбург» покинули два игрока основного состава, Мансилья и Сидоров (а достойных замен пока нет).

Так что предлагаю несколько вариантов для прогноза:

1) «индивидуальный тотал ФК «Оренбург» меньше 1 мяча» (1.58). Считаю, очень жирно;

2) «Оренбург не забьёт» (2.46);

3) «точный счёт: 0:1; 0:2; 0:3» (2.80). Уверен в победе армейцев и в том что хозяева не забьют. Ну некому, это раз. И второе, защита армейцев во главе с вратарём — одна из лучших в лиге.

А я за победу армейцев с форой (-1) мяч за 1.90», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».