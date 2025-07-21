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В Госдуму внесли законопроект об ограничении числа пунктов приёма ставок

В Госдуму внесли законопроект об ограничении числа пунктов приёма ставок
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Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с руководителем партии Сергеем Мироновым внесли законопроект об ограничении количества пунктов приёма ставок (ППС) букмекерских контор и тотализаторов.

Законопроект предусматривает введение лимита на число ППС в субъектах РФ — один такой объект на 100 тыс. жителей.

«Законопроект предлагает установить демографически обусловленный предел размещения таких объектов как инструмент, обеспечивающий управляемость и баланс между коммерческой деятельностью в легализованной сфере и обязанностью государства защищать граждан от чрезмерного вовлечения в зависимые поведенческие модели. Одно букмекерское заведение на 100 тыс. человек», — говорится в пояснительной записке к документу.

Необходимость принятия законопроекта авторы инициативы объясняют ростом популярности азартных игр в стране.

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