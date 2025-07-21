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«Родина» — «Черноморец»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги

«Родина» — «Черноморец»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги
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В понедельник, 21 июля, на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве состоится матч 1-го тура «Родина» — «Черноморец». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Родины» предлагается с коэффициентом 2.03, что приблизительно равно 49% вероятности. Победа «Черноморца» оценивается в 3.70, а на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Россия — Лига PARI . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Не начался
Черноморец
Новороссийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94. Наиболее вероятный счёт — 1:1 или 1:0 в пользу хозяев.

Столичная «Родина» в прошлом сезоне боролась за стыковые матчи РПЛ, однако набрала на девять очков меньше, чем нужно было для топ-4. Результаты показала неплохие, но довольно средние. За 34 тура получилось забить 41 гол, а пропустить — только 31.

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