Стали известны шансы киевского «Динамо» во втором раунде отбора Лиги чемпионов

22 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют мальтийский «Хамрун Спартанс» и киевское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Та-Кали» на Мальте. Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение киевскому клубу. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.58, а шансы мальтийского «Хамрун Спартанс» оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.