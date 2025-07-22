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«Хамрун Спартанс» — «Динамо» Киев: назван самый вероятный счёт

«Хамрун Спартанс» — «Динамо» Киев: назван самый вероятный счёт
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22 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют мальтийский «Хамрун Спартанс» и киевское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Та-Кали» на Мальте. Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение киевскому клубу. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.58, а шансы мальтийского «Хамрун Спартанс» оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (7.50). Следом идёт победа «Динамо» со счётом 2:1 (8.00), а также 2:0 в пользу киевского клуба за 8.50.

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