«Хамрун Спартанс» — «Динамо» Киев: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первую игру второго раунда отбора Лиги чемпионов «Хамрун Спартанс» — «Динамо» Киев.

Ставка: «Динамо» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.25.

Чемпиону Мальты ранее удалось оставить более опытный «Жальгирис» за бортом. Первую встречу мальтийцы проиграли 0:2, но в ответной взяли реванш с тем же счётом и оказались точнее в серии пенальти. Однако для киевского «Динамо» это проходной соперник, с которым не должно возникнуть проблем.

Товарищеские матчи подопечные Александра Шовковского провели ужасно. Из шести контрольных встреч была выиграна только одна — у «Кишварды» (3:0). Но даже это было реваншем, потому что до этого бело-синие уступили венгерскому клубу со счётом 0:2. Также «Динамо» потерпело поражения в играх с «Мидтьюлланном» (1:3) и «Осиеком» (0:1).

Легионеров в составе киевлян можно пересчитать на пальцах одной руки. В основном игра клуба выстраивается за счёт своих футболистов. Это помогает в развитии талантов страны, но в Лиге чемпионов будет сложно. Лучший бомбардир «Динамо» и чемпионата Украины — Владислав Ванат. Немалый вклад в атаку привносит 35-летний Андрей Ярмоленко. Но в основном — молодое и талантливое поколение.

Предлагаем поставить на победу «Динамо» через тотал больше 2.5 мяча за 2.25. Пугает только нынешняя форма киевлян. Они показали очень плохую игру в товарищеских матчах и часто пропускали. «Спартанцы» дома не будут бояться. Встреча получится результативной, хотя бело-синие должны побеждать на классе.