«Виктория Пльзень» — «Серветт»: определён фаворит матча Лиги чемпионов

22 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют чешская «Виктория Пльзень» и швейцарский «Серветт». Встреча состоится на стадионе «Дусан Арена». Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение чешскому клубу. Поставить на победу «Виктории Пльзень» можно с коэффициентом 1.65, а шансы швейцарского «Серветта» оценили в 5.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.