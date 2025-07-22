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«Виктория Пльзень» — «Серветт»: стал известен самый вероятный счёт

«Виктория Пльзень» — «Серветт»: стал известен самый вероятный счёт
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22 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют чешская «Виктория Пльзень» и швейцарский «Серветт». Встреча состоится на стадионе «Дусан Арена». Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение чешскому клубу. Поставить на победу «Виктории Пльзень» можно с коэффициентом 1.65, а шансы швейцарского «Серветта» оценили в 5.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу чешского клуба за 7.00. Ничья 1:1 идёт за 7.50, на точный счёт 2:0 в пользу «Виктории» выставлен коэффициент 8.70.

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