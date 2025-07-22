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«Виктория Пльзень» — «Серветт»: прогноз на матч

«Виктория Пльзень» — «Серветт»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первую игру второго раунда отбора Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — «Серветт».

Ставки: тотал больше 3 гола за 2.40.

Соперники предпочитают атакующий футбол, поэтому нас ожидает интересная встреча. Сейчас в чемпионате Швейцарии идёт предсезонная подготовка, так что подопечным Томаса Хеберли будет немного сложнее в плане физической активности. В минувшем сезоне команда заняла второе место и выглядела вполне достойно.

Наверняка у «Серветта» будут трудности со стартом в квалификации Лиги чемпионов, потому что потерян лидер атаки. Лучший бомбардир клуба Дерек Кутеса перебрался в АЕК, а Мирославу Стевановичу уже 34 года. Возможно, увереннее заиграет воспитанник «Локомотива» Гаэль Ондуа. Его объём работы в полузащите сложно переоценить.

«Гранатовые» провели пять товарищеских матчей, в которых одержали четыре победы. В том числе им удалось одолеть французский «Сент-Этьен» (3:2). До этого «Серветт» победил с таким же счётом «Ксамакс». Если швейцарцы планируют так же слабо играть в обороне, то могут потерпеть неудачу в предстоящей встрече.

Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал больше 3 мячей, с коэффициентом 2.40. У обеих команд отличная атака, однако у швейцарского клуба большие дыры в обороне, которыми сможет воспользоваться чешская команда. Но в то, что в воротах «Виктории Пльзень» не побывает ни одного мяча, тоже верится с трудом.

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