«Ноа» — «Ференцварош»: назван фаворит матча квалификации Лиги чемпионов

22 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют армянский «Ноа» и венгерский «Ференцварош». Встреча состоится на стадионе «Городской». Начало — в 19:00 мск. Сможет ли клуб из Еревана сдержать натиск опытного соперника?

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение венгерскому клубу. Поставить на победу «Ференцвароша» можно с коэффициентом 2.25, а шансы армянского «Ноа» оценили в 3.25. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.