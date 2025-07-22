«Ноа» — «Ференцварош»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первую игру второго раунда отбора Лиги чемпионов «Ноа» — «Ференцварош».

Ставка: «Ференцварош» не проиграет + обе забьют за 2.35.

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Ноа» обыграл «Будучность» по сумме двух матчей, но было сложно. Дома ереванцы победили со скромным счётом 1:0, а на выезде сыграли вничью — 2:2. В основе команды Сандро Петковича очень мало армянских футболистов. Клуб делает ставку на легионеров.

«Ференцварош» — опытный боец в квалификации еврокубков. В прошлом сезоне он в седьмой раз подряд стал чемпионом Венгрии, однако цель другая — как можно лучше выступить на международной арене. Для этого руководство пригласило Робби Кина, под руководством которого клуб проиграл в финале Кубка Венгрии.

Состав у «зелёных орлов» отличный. Вернулся из аренды в «Локомотиве» Эдгар Севикян и в первой же товарищеской встрече забил победный мяч в ворота «Карлсруэ» (2:1) на 82-й минуте. Всего же в контрольных матчах «Ференцварош» одержал три победы. Ещё обыграли «Злин» (1:0) и «Мезёкёвешд» (4:0).

Предлагаем поставить на то, что «Ференцварош» не проиграет, а обе команды забьют. «Ноа» было непросто даже с прошлым соперником. У армянской команды неплохой состав, есть техничные португальцы, однако «Ференцварош» укомплектован намного лучше. К тому же без Руя Моты ереванцы будут показывать другой футбол.