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«Рейнджерс» — «Панатинаикос»: назван фаворит матча Лиги чемпионов

«Рейнджерс» — «Панатинаикос»: назван фаворит матча Лиги чемпионов
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Во вторник, 22 июля, на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия) состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Панатинаикос». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу шотландского «Рейнджерс» предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 53% вероятности.

Победа греческого «Панатинаикоса» оценивается в 4.30, а ничейный исход идёт за 3.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в первом матче пары. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (7.30).

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