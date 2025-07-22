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«Рейнджерс» — «Панатинаикос»: прогноз «Чемпионата»

«Рейнджерс» — «Панатинаикос»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на первую игру второго раунда отбора квалификации Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Панатинаикос».

Ставка: «Рейнджерс» победит + обе забьют за 3.55.

В прошлом сезоне «Рейнджерс» добрался до 1/8 финала Лиги Европы. Уже шагнул одной ногой в следующий раунд, да только «Фенербахче» с Жозе Моуринью сумел сотворить мини-подвиг в ответной встрече и выбил шотландцев. Однако «Джерс» наверняка ещё помнят, как в 2022 году доходили до финала Лиги Европы.

С другой стороны, «Панатинаикос» в последние годы и сам держится бодро. Конечно, навязать чемпионскую борьбу «Олимпиакосу» в прошлом розыгрыше чемпионата Греции не получилось, занял лишь второе место с большим отрывом. Зато всё чаще пробует себя с сильными соперниками на еврокубковой арене. Умудрился выйти в 1/8 финала Лиги Европы, где дал бой «Фиорентине» (3:2, 1:3).

«Рейнджерс» тоже поработал на трансферном рынке. У него куда больше подписаний. При этом есть и уходы футболистов свободными агентами. Однако можно увидеть победу шотландского клуба в первой встрече за счёт преимущества домашнего поля. Хотя не исключаем и голы в обе стороны, ведь и кондиции набраны не до конца у каждой.

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