«Бранн» — «Ред Булл Зальцбург»: стал известен фаворит матча Лиги чемпионов

23 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют норвежский «Бранн» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». Встреча состоится на стадионе «Бранн» в Бергене (Норвегия). Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение австрийскому клубу. Поставить на победу «Ред Булл Зальцбург» можно с коэффициентом 2.20, а шансы «Бранна» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Гол в каждом тайме доступен за 1.57.