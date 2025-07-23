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«Бранн» — «Ред Булл Зальцбург»: стал известен фаворит матча Лиги чемпионов

«Бранн» — «Ред Булл Зальцбург»: стал известен фаворит матча Лиги чемпионов
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23 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют норвежский «Бранн» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». Встреча состоится на стадионе «Бранн» в Бергене (Норвегия). Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение австрийскому клубу. Поставить на победу «Ред Булл Зальцбург» можно с коэффициентом 2.20, а шансы «Бранна» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Гол в каждом тайме доступен за 1.57.

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