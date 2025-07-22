«Рейнджерс» — «Панатинаикос»: прогноз Александра Елагина на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Панатинаикос».

Ставка: победа «Рейнджерс» и ТБ 1.5 за 2.10.

«22 июля в Глазго на стадионе «Айброкс» местный «Рейнджерс» примет греческий «Панатинаикос» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Рейнджерс» – вице-чемпион шотландского Премьершипа сезона-2024/2025, а афинский «Панатинаикос» – вице-чемпион греческой Суперлиги сезона-2024/2025. Оба клуба стартовали в отборе именно со второго квалификационного раунда.

«Рейнджерс», рекордсмен Шотландии по количеству выигранных титулов (55), по традиции начинает новый сезон с новым главным тренером – 39-летним шотландцем Расселом Мартином, который известен тем, что вывел английский «Саутгемптон» в Премьер-лигу. В июне Мартин стал главным тренером «Рейнджерс», сменив Барри Фергюсона. Из новичков, пришедших в летнее межсезонье, стоит отметить высоченного центрального защитника Якубу Джигу (192 см, 21 год, Буркина-Фасо, аренда из «Вулверхэмптона»), правого защитника Макса Аронса (25 лет, Англия, аренда из «Борнмута») и атакующего хавбека Тело Осгора (23 года, Норвегия, из «Лутона»).

«Панатинаикос» – второй в Греции после «Олимпиакоса» по завоёванным титулам. У красно-белых – 48, у «зелёных» – 20. В последний раз «Пао» становился чемпионом в 2010 году. Командой с октября 2024 года руководит 55-летний португалец Руй Витория, хорошо знакомый россиянам: с мая по декабрь 2021 года он возглавлял московский «Спартак». В греческой Суперлиге сезона-2024/2025 Руй Витория привёл «Пао» ко второму итоговому месту с отставанием от чемпиона «Олимпиакоса» в 16 очков. Новичков, которых стоит выделить, у греков этим летом не было.

До встречи с «Рейнджерс» «зелёные» провели пять матчей, готовясь в межсезонье. Две выиграли (у бельгийского «Вестерло» и украинского «Металлиста», соответственно, 3:1 и 3:0), один сыграли вничью (0:0 с немецким «Шальке-04») и два проиграли (датскому «Норшеллану» и португальской «Браге» — 0:1 и 1:2). Шотландцы, в свою очередь, провели в начале июля два товарищеских матча и оба свели вничью: с вице-чемпионом Бельгии «Брюгге» (2:2) и с «Барнсли» (1:1), выступающим в английском третьем дивизионе.

В еврокубках «Рейнджерс» и «Пао» встречались четыре раза: в ЛЧ-2003/2004 в группе победа греков в Глазго (3:1) и ничья в Афинах (1:1). В Кубке УЕФА — 2007/2008 в 1/16 финала 0:0 в Глазго и 1:1 в Афинах – в 1/8 прошли шотландцы за счёт гола, забитого на поле соперника.

Думается, шотландцы учтут прошлогодний провал на своём поле с киевским «Динамо» — 0:2. Ответная игра проходила уже с преимуществом «Рейнджерс», но в итоге ничья 1:1. На сей раз команда из Шотландии должна победить дома и создать задел перед ответной встречей», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».