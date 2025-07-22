Николай Оганезов раскритиковал законопроект об ограничении количества ППС

Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал «РБ Бизнес» инициативу депутатов «Справедливой России» об ограничении количества ППС до одного клуба на 100 тыс. человек населения субъекта России.

«Ещё одна высосанная из пальца инициатива, не имеющая хоть сколько-нибудь значимого обоснования под собой. Вместо принятия закона о самоограничении от азартных игр некоторые законотворцы спешат под эгидой раскрученной PR-борьбы с лудоманией набрать статистику своей законотворческой активности либо просто подсветить себя в информационном поле. Любой человек, мало-мальски разбирающийся в ставках на спорт, отлично знает, что количество ППС и так постоянно сокращается», – заявил Оганезов.

Он также добавил, что рентабельность практически всех ППС минимальна.

«В ППС совершенно своя атмосфера и особая аудитория. Обычно туда приходят немолодые люди, которые любят спорт, но для них особенно важно встречаться и общаться с такими же любителями спорта, как и они сами. Провести вечер вместе с единомышленниками у телевизора во время трансляции особо интересного матча и при этом сделать ставку на победу любимой команды – лучший досуг для такой группы людей. Поэтому акцент в законотворческой инициативе по борьбе с лудоманией именно в сегменте ППС кажется совершенно абсурдным», – отметил эксперт.