Дмитрий Сергеев: российский букмекерский рынок продолжает тормозить

Бывший управляющий партнёр букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев в своём телеграм-канале отметил замедление темпов роста российского букмекерского рынка.

«По слухам, II квартал 2025 года по депозитам закрылся для букмекеров в РФ ещё хуже, чем I квартал. Просадка, со слов основных игроков, около 10% в июне к маю этого года. По общему объёму депозитов второй квартал получается равен первому кварталу, что довольно неожиданно», — написал Сергеев.

Он также отметил, что во II квартале 2025 года рост объёма депозитов составил 10–11% в сравнении с тем же периодом 2024 года. За I квартал 2025 года рынок подрос на 16–17%.