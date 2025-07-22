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В Едином ЦУПИСе подтвердили замедление темпов роста российского букмекерского рынка

В Едином ЦУПИСе подтвердили замедление темпов роста российского букмекерского рынка
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Темпы роста российского букмекерского рынка замедлились, рассказал член правления ЕЦУПИС Артём Сычев Sports.

«В первой половине 2025 года наблюдается замедление темпов роста букмекерского рынка. Если в последние годы рынок рос на уровне 40%, то сейчас, если применять линейную экстраполяцию тренда первого полугодия, мы видим очень скромный его прирост – лишь на 8-10%. Мы склонны полагать, что это отложенный эффект денежной трансмиссии и жёсткой кредитно-денежной политики ЦБ.

Но это касается не только рынка ставок, но и других сфер. В частности, такие же тенденции наблюдаются в сфере доставки продуктов питания: люди перестают тратить и переходят на сберегательную модель.

В текущих экономических реалиях, если ключевая ставка не будет снижаться и люди не перестанут думать о том, что надо копить, то такой тренд по охлаждению букмекерского рынка может и не развернуться в обратную сторону», — подчеркнул эксперт.

Ранее о замедлении роста рынка заявил Дмитрий Сергеев.

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