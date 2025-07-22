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В Казахстане чиновники потратили на ставки 443 млн тенге

В Казахстане чиновники потратили на ставки 443 млн тенге
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В Шымкенте выявили 50 государственных служащих, которые делали ставки на спорт, несмотря на действующий запрет, сообщает Otyrar. Общая сумма переводов в букмекерские компании превысила 400 млн тенге (более 65 млн рублей).

С 2024 года в Казахстане действует закон, запрещающий чиновникам участвовать в любых азартных играх.

По словам заместителя начальника управления прокуратуры Шымкента Бегжана Кулатаева, анализ показал, что ставки делал 161 сотрудник местных органов власти. 50 продолжали играть после вступления запрета в силу.

По факту выявленных нарушений прокуратура внесла акт надзора. Теперь действия чиновников рассматривают дисциплинарные комиссии. Чиновникам грозят расторжение трудовых договоров и внесения соответствующих записей в органы правовой статистики.

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