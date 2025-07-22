«Линкольн» — «Црвена Звезда»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на первую игру второго раунда отбора квалификации Лиги чемпионов «Линкольн» — «Црвена Звезда».

Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-2) за 1.90.

Во время предсезонной подготовки подопечных Владана Милоевича лихорадило. Сперва не оставили шансов «Сутьеске», выиграв со счётом 5:0, а затем получили 0:3 от петербургского «Зенита». Хотя новый сезон в чемпионате Сербии начался, и пока чемпион держит марку. Выиграл в 1-м туре у «Явора» со счётом 4:0.

Чего-то похожего логично ждать и тут. «Линкольн» сыграет на своём поле в первой встрече, но это ему вряд ли поможет. В прошлом сезоне команда взяла золотые медали Национальной лиги Гибралтара, однако борьба была до последнего тура.

А самое свежее значительное достижение «Линкольна» в еврокубках — участие в групповом этапе Лиги конференций сезона-2021/2022. Тогда гибралтарцы попробовали свои силы в играх с «Копенгагеном», ПАОКом и «Слованом», однако провалились. За шесть туров забили только два гола, а пропустили — 17. Конечно, прошли годы и состав изменился. Но класса по-прежнему не хватает.

В первом квалификационном раунде «Линкольн» дважды обыграл «Викингур» с Фарерских островов — 3:2 и 1:0. Вот только «Црвена Звезда» тоже уже начала проводить официальные матчи, пусть и на внутренней арене, так что должна быть в нормальном состоянии. А при прочих равных класс у сербской команды, которую недавно пополнил Наир Тикнизян из РПЛ, гораздо выше.