«Бранн» — «Ред Булл Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первую игру второго раунда квалификации Лиги чемпионов «Бранн» — «Ред Булл Зальцбург».

Ставка: «Зальцбург» победит за 2.20.

«Бранн» — скромный норвежский клуб, который никогда не проходил квалификацию в Лигу чемпионов. В Элитсерии последние два сезона он выигрывал серебряные медали. Команде есть к чему стремиться, однако шагнуть далеко вперёд не позволяет финансирование.

«Ред Булл Зальцбург» — серьёзный соперник. Австрийский клуб постоянно воспитывает сильных футболистов, но затем отдаёт их в сильнейшие европейские чемпионаты. В прошлом сезоне команда не стала чемпионом – только второе место. Поэтому предстоит пройти квалификацию. Хотя вряд ли её этим можно испугать.

Вместо отдыха подопечные Томаса Леча принимали участие в КЧМ-2025, однако не смогли выйти из группы. Покинув турнир, «красные быки» провели две товарищеские встречи — выиграли у «Карабаха» (2:1) и потерпели поражение в матче с «Дерби» (1:2).

Прогнозируем победу «Зальцбурга» в матче с «Бранном» с коэффициентом 2.20. Австрийский клуб намного успешнее и опытнее в еврокубках, а ещё его состав в шесть раз дороже, чем состав норвежцев. Не поможет скандинавам даже тот факт, что они должны быть в лучшей форме, так как в Норвегии уже середина сезона. Команда Томаса Леча тоже не расслаблялась и поддерживала форму на КЧМ-2025.