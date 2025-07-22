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Шансы «Спартака» и «Краснодара» выиграть РПЛ увеличились после 1-го тура

Шансы «Спартака» и «Краснодара» выиграть РПЛ увеличились после 1-го тура
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В РПЛ остался позади первый тур. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Аналитики по-прежнему считают фаворитом «Зенит». Коэффициент на чемпионство петербуржцев не изменился, он составляет 2.10. Команда Сергея Семака на старте РПЛ с трудом обыграла «Ростов» 2:1.

Шансы «Краснодара» и «Спартака» немного выросли. Поставить на любой из этих клубов можно за 5.00, перед стартом турнира эта цифра составляла 5.50. Краснодарцы начали чемпионат с победы над «Пари НН» (3:0), а спартаковцы — над махачкалинским «Динамо» (1:0).

Вероятность чемпионства московского «Динамо» снизилась и оценивается в 11.00 (было 9.00). Подопечные Валерия Карпина не смоли обыграть «Балтику» (1:1). Также за 11.00 можно поставить на ЦСКА (коэффициент не изменился). Команда Фабио Челестини сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0).

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