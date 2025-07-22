Эксперты назвали кандидатов на вылет из РПЛ после 1-го тура

В РПЛ позади 1-й тур. Букмекеры обновили коэффициенты на главных претендентов на прямой вылет из элитного дивизиона.

Больше всего шансов занять 15-е или 16-е место у «Оренбурга» и махачкалинского «Динамо». На прямой вылет любой из этих команд можно поставить за 2.50. Оренбуржцы в 1-м туре сыграли вничью с ЦСКА (0:0), а дагестанцы уступили «Спартаку» (0:1).

Чуть выше стали шансы «Пари НН» покинуть РПЛ. Перед стартом чемпионата на неудачу нижегородцев можно было заключить пари с коэффициентом 2.75, а сейчас на команду Алексея Шпилевского дают котировку 2.65. Волжане в 1-м туре проиграли «Краснодару» (0:3).

Вероятность вылета «Акрона» не изменилась и составляет 3.20, команда Заура Тедеева сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1). После поражения от «Локомотива» (0:3) аналитики выше оценили вылет «Сочи» (было 5.00, стало 4.00). А вот на вылет «Балтики» после ничьей с «Динамо» (1:1) в 1-м туре теперь можно сделать ставку за 4.50. Перед стартом турнира на калининградский клуб можно было поставить за 3.55.