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Названы шансы «Карабаха» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

Названы шансы «Карабаха» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
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23 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют ирландский «Шелбурн» и азербайджанский «Карабах». Встреча состоится на стадионе «Толка Парк» в Дублине, Ирландия. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение азербайджанскому клубу. Поставить на победу «Карабаха» можно с коэффициентом 1.63, а шансы «Шелбурна» оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Гол в каждом тайме доступен за 1.80.

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