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«Линкольн» — «Црвена Звезда»: прогнозы и ставки на игру отбора Лиги чемпионов

«Линкольн» — «Црвена Звезда»: прогнозы и ставки на игру отбора Лиги чемпионов
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Во вторник, 22 июля, на стадионе «Европа Спортс Парк» в Гибралтаре состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Линкольн» — «Црвена Звезда». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
22 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сербской «Црвены Звезды» предлагается с коэффициентом 1.18, что приблизительно составляет 84% вероятности. Победа гибралтарского «Линкольна» оценивается в 20.0, а ничейный исход идёт за 6.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в первом матче пары. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.44. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу гостей.

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