«Линкольн» — «Црвена Звезда»: прогнозы и ставки на игру отбора Лиги чемпионов

Во вторник, 22 июля, на стадионе «Европа Спортс Парк» в Гибралтаре состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Линкольн» — «Црвена Звезда». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сербской «Црвены Звезды» предлагается с коэффициентом 1.18, что приблизительно составляет 84% вероятности. Победа гибралтарского «Линкольна» оценивается в 20.0, а ничейный исход идёт за 6.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в первом матче пары. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.44. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу гостей.