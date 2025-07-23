«Шелбурн» — «Карабах»: определён самый вероятный счёт

23 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют ирландский «Шелбурн» и азербайджанский «Карабах». Встреча состоится на стадионе «Толка Парк» в Дублине, Ирландия. Начало — в 21:45 мск.

Поставить на победу «Карабаха» можно с коэффициентом 1.63, а шансы «Шелбурна» оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Гол в каждом тайме доступен за 1.80.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50. Победа «Карабаха» 1:0 идёт за 8.00, на 2:0 в пользу гостей выставлен коэффициент 8.40.