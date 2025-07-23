«Шелбурн» — «Карабах»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на первую встречу второго раунда отбора Лиги чемпионов «Шелбурн» — «Карабах».

Ставка: «Шелбурн» не проиграет за 2.25.

К предстоящей игре ирландцы подходят после победы в матче Кубка Ирландии с «Фэйрвью Рейнджерс» (4:0). Однако игра с «Карабахом» — это совсем другой уровень и мотивация. Азербайджанская команда в прошлом сезоне в четвёртый раз подряд стала чемпионом. Она регулярно участвует в квалификации Лиги чемпионов, хотя проходила её только раз в истории.

И необязательно должен быть сильный соперник, чтобы азербайджанцы споткнулись. Подойдёт даже такой, как «Шелбурн». В чемпионате Азербайджана сейчас межсезонье, и команда из Агдама проводит товарищеские матчи, наигрывая оптимальный состав. Получается не совсем удачно. В четырёх контрольных матчах «Карабах» одержал лишь одну победу.

Прогнозируем, что дома «Шелбурн» не проиграет «Карабаху». Поставить на этот исход можно с коэффициентом 2.25. По стоимости состава и по опыту выступлений в квалификации Лиги чемпионов азербайджанцы кажутся сильнее, но они не раз спотыкались в матчах с такими соперниками, которых все недооценивали.

У хозяев есть характер, они могут выставить «автобус» и сыграть строго от обороны. На домашнем стадионе при поддержке трибун этого будет достаточно, чтобы доставить немало хлопот атаке команды Гурбана Гурбанова. Также не будем забывать, что «Карабах» в уме будет держать ответный матч на своём поле, в котором будет проще разгромить соперника.