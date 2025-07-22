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«Ноа» — «Ференцварош»: ставки и прогнозы на матч квалификации Лиги чемпионов

«Ноа» — «Ференцварош»: ставки и прогнозы на матч квалификации Лиги чемпионов
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22 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют армянский «Ноа» и венгерский «Ференцварош». Встреча состоится на стадионе «Городской». Начало — в 19:00 мск.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
22 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ноа
Ереван, Армения
1-й тайм
0 : 0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение венгерскому клубу. Поставить на победу «Ференцвароша» можно с коэффициентом 2.25, а шансы армянского «Ноа» оценили в 3.25. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

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