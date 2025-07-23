Германия — Испания: стал известен фаворит полуфинала женского Евро-2025

23 июля 2025 года в матче 1/2 финала женского ЧЕ-2025 сыграют сборные Германии и Испании. Встреча состоится на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе (Швейцария). Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Красной фурии». Поставить на победу женской сборной Испании можно с коэффициентом 1.50, а шансы женской сборной Германии оценили в 6.30. Ничья после двух таймов идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу испанок за 8.00.