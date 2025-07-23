Германия — Испания: прогноз на полуфинал Евро-2025 среди женщин

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Германия — Испания.

Ставка: Испания победит + тотал больше 2.5 гола за 2.10.

Женская сборная Испании только второй раз в истории дошла до полуфинала чемпионата Европы. Но она является действующим чемпионом мира и вышла на совершенно новый уровень. «Красная фурия» демонстрирует доминирование в каждой игре, у неё отлично организована атака. Поэтому немкам с их проблемами в обороне будет несладко.

Подопечные Монтсеррат Томе без каких-либо проблем преодолели групповой этап, одолев Португалию с крупным счётом 5:0, разгромив Бельгию (6:2) и одержав победу во встрече с Италией (3:1). В четвертьфинальном матче испанки выиграли всухую у Швейцарии (2:0).

Сборная Испании тотально доминирует в каждой встрече и во всех линиях. В её составе нет значимых потерь. Эстер Гонсалес забила больше всех голов на ЧЕ-2025, однако она далеко не единственная, кто может напрячь оборону соперника. Помешать пройти дальше может только предсказуемость. Другие сборные знают, чего ждать от «Красной фурии», и ищут противодействие.

Предлагаем поставить на победу Испании в матче с Германией через тотал больше 2.5 мяча за 2.10. Немки опытны и могут сотворить невероятное просто на характере. Но у них сильно хромает дисциплина и отсутствуют важные футболистки обороны. Испанки используют мощный прессинг и максимальное владение мячом. Они просто лучше даже по игре.