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Германия — Испания: стал известен самый вероятный счёт

Германия — Испания: стал известен самый вероятный счёт
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23 июля 2025 года в матче 1/2 финала женского ЧЕ-2025 сыграют сборные Германии и Испании. Встреча состоится на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе (Швейцария). Начало — в 22:00 мск.

Поставить на победу женской сборной Испании можно с коэффициентом 1.50, а шансы женской сборной Германии оценили в 6.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.50.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу испанок за 8.00. Победа Испании 2:1 доступна за 8.30, на ничью 1:1 по итогам основного времени выставлен коэффициент 8.50.

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