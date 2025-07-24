«Левски» — «Брага»: назван фаворит матча Лиги Европы

24 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сыграют болгарский «Левски» и португальская «Брага». Встреча состоится на стадионе «Виваком Арена». Начало — в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальскому клубу. Поставить на победу «Браги» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Левски» из Софии оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Гол в каждом тайме доступен за 1.85.