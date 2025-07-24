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«Андерлехт» — «Хеккен»: стал известен фаворит матча Лиги Европы

«Андерлехт» — «Хеккен»: стал известен фаворит матча Лиги Европы
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24 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сыграют бельгийский «Андерлехт» и шведский «Хеккен». Встреча состоится на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. Начало — в 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бельгийскому клубу. Поставить на победу «Андерлехта» можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Хеккена» оценили в 7.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу бельгийского клуба за 8.00.

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