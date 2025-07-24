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«Целе» — АЕК Ларнака: букмекеры оценили шансы команд

«Целе» — АЕК Ларнака: букмекеры оценили шансы команд
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24 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сыграют словенский «Целе» и АЕК из Ларнаки. Встреча состоится на стадионе «З'дежеле». Начало — в 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение словенскому клубу. Поставить на победу «Целе» можно с коэффициентом 2.20, а шансы АЕКа оценили в 3.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 6.50.

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