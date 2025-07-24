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«Целе» — АЕК Ларнака: прогноз на матч

«Целе» — АЕК Ларнака: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на первую игру второго раунда квалификации Лиги Европы «Целе» — АЕК Ларнака.

Ставка: «Целе» победит за 2.20.

«Целе» — это скромный словенский клуб с большими амбициями. Ему не нужны огромные денежные траты на трансферы, чтобы демонстрировать своё мастерство. В прошлом сезоне команда добралась до четвертьфинала Лиги конференций, но уступила «Фиорентине».

АЕК из Ларнаки — соперник серьёзный, однако его можно и нужно побеждать. Жёлто-зелёные в прошлом сезоне стали обладателями Кубка Кипра, после чего сменили тренера на Иманоля Идьякеса. В товарищеских матчах можно было наблюдать проблемы в обороне АЕКа, но стабильно хорошую игру в нападении. Кипрский клуб прошёл первый квалификационный раунд Лиги Европы, в котором с трудом справился с «Партизаном». Понадобилась серия пенальти, чтобы выявить победителя.

Если сравнивать «Целе» и «Партизан», то словенская команда выглядит более организованной как в защите, так и в нападении. Прогнозируем победу «Целе» с коэффициентом 2.20. У подопечных Альберта Риеры пошла игра. Никита Иосифов набрал шикарную форму и не может остановиться, а ещё есть новичок Франко Ковачевич, который забил три мяча в двух играх с «Сабахом». На выезде у киприотов точно возникнут проблемы в обороне.

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